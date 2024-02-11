نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك.. الجوائز المالية لنهائي كأس مصر بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك، سوف يقام في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

جوائز نهائي كأس مصر بالسعودية

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل نادي سوف يحصل على مبلغ 100 ألف دولار قبل المشاركة في المباراة، بالإضافة إلى 350 ألف دولار للفائز و100 ألف دولار للخاسر".

وأضاف أمير هشام: "إجمالي عائد الاتحاد المصري لكرة القدم من موافقته على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، يصل إلى مبلغ 2 مليون دولار وهو عرض مغري للغاية".