الرياضة

الأهلي والزمالك.. الجوائز المالية لنهائي كأس مصر بالسعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك، سوف يقام في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

جوائز نهائي كأس مصر بالسعودية

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل نادي سوف يحصل على مبلغ 100 ألف دولار قبل المشاركة في المباراة، بالإضافة إلى 350 ألف دولار للفائز و100 ألف دولار للخاسر".

وأضاف أمير هشام: "إجمالي عائد الاتحاد المصري لكرة القدم من موافقته على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية، يصل إلى مبلغ 2 مليون دولار وهو عرض مغري للغاية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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