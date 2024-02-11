الرياضة

عضو الزمالك ينهي الجدل حول أزمة حازم إمام ويعلق على إصابة الونش

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، يحرص بشكل يومي على القيام بحل المشاكل والأزمات المتراكمة بالنادي.

المندوه: الزمالك أنهى خلاف مستحقات حازم إمام

قال المندوه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "حازم إمام من أبناء نادي الزمالك وحرصنا على حل أزمة مستحقاته المالية وتم تسوية الأمر بشكل راقي".

وأضاف: "سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي أن لا نصل أبدا إلى نقطة خلاف مع أحد أبناء النادي بسبب المستحقات".

وتابع: "كنا نعلم بحجم المشاكل المالية التى يمر بها الزمالك ونسعى في الوقت الحالي لحل جميع الأزمات من جذورها، وتم صرف جميع مستحقات لاعبي فريق كرة القدم عن الموسم الماضي".

وأوضح: "نعمل حاليا على استخراج بطاقات ائتمانية لموظفي وعمال نادي الزمالك لكي يحصلوا على رواتبهم بشكل يليقي بالقلعة البيضاء".

واختتم المندوة حديثه قائلا: "قولت للونش انت محسود وسيطير غدا إلى ألمانيا لإجراء العملية والدكتور محمد أسامة سيكون معه وهو من الأطباء المميزين".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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