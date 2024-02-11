عضو الزمالك ينهي الجدل حول أزمة حازم إمام ويعلق على إصابة الونش

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، يحرص بشكل يومي على القيام بحل المشاكل والأزمات المتراكمة بالنادي.

المندوه: الزمالك أنهى خلاف مستحقات حازم إمام

قال المندوه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "حازم إمام من أبناء نادي الزمالك وحرصنا على حل أزمة مستحقاته المالية وتم تسوية الأمر بشكل راقي".

وأضاف: "سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي أن لا نصل أبدا إلى نقطة خلاف مع أحد أبناء النادي بسبب المستحقات".

وتابع: "كنا نعلم بحجم المشاكل المالية التى يمر بها الزمالك ونسعى في الوقت الحالي لحل جميع الأزمات من جذورها، وتم صرف جميع مستحقات لاعبي فريق كرة القدم عن الموسم الماضي".

وأوضح: "نعمل حاليا على استخراج بطاقات ائتمانية لموظفي وعمال نادي الزمالك لكي يحصلوا على رواتبهم بشكل يليقي بالقلعة البيضاء".

واختتم المندوة حديثه قائلا: "قولت للونش انت محسود وسيطير غدا إلى ألمانيا لإجراء العملية والدكتور محمد أسامة سيكون معه وهو من الأطباء المميزين".