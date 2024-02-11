حازم إمام: كنت أتمنى العب بجوار عبد الله السعيد في الزمالك.. وشيكابالا سعيد لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - حرص حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة شكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بعد حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

ماذا قال حازم إمام عن تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد؟

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: " أشكر الدكتور حسام المندوه ومجلس الإدارة على حل أزمة مستحقاتي المالية، والأزمة المادية التى أمر بها جعلتني أطالب بمستحقاتي".

وأضاف: "سعيد بالصفقات المميزة وكنت أتمنى الاستمرار في الملاعب حتى ألعب مع عبد الله السعيد ولم أتوقع إنهاء أزمة القيد وإبرام الصفقات في نفس الوقت".

أكد حازم إمام، على أن محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأبيض من الأعمدء الأساسية للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، متمنيا له سرعة الشفاء.

وشدد: "شيكابالا سعيد بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الزمالك وأتوقع أن الفريق سيحصد أكثر من بطولة هذا الموسم بالشكل الجديد".

وأردف: "جوزيه جوميز يمتلك شخصية قوية وقادر على النجاح في مهمته مع نادي الزمالك وايضا بالصفقات الجديدة".

وعن منتخب مصر قال حازم إمام: "سعيد للغاية بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني وأتوقع نجاحه لأنه صاحب شخصية قوية".