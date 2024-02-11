نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق حاسم بين اتحاد الكرة وفيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، سوف يحصل على شرطه الجزائي البالغ 3 أشهر من عقده على 3 دفعات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تم الاتفاق مع روي فيتوريا على أن يحصل قيمة شرطه الجزائي، على ثلاث أشهر عقب رحيله عن تدريب الفراعنة، على أن يحصل على دفعة مطلع كل شهر".

وقرر اتحاد الكرة المصري، إقالة روي فيتوريا من تدريب المنتخب الأول بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتعيين العميد حسام حسن مدربًا جديدًا.

وودع منتخب مصر، بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الستة عشر.