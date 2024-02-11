تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة في الدوري الإسباني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة غرناطة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة

يلتقى الفريق الكتالوني مع غرناطة، مساء، غدًا، الأحد الموافق 11 فبراير 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة

حراسة المرمى: إينايكي بينا.

خط الدفاع: كانسيلو، كابريسي، أراخو، كوندي.

خط الوسط: جوندوجان، دي يونج، كريستنسن.

خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 50 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة فقط.