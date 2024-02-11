انت الأن تتابع خبر أردنيون يطالبون بتقديم شكوى ضد الحكم وإعادة مباراة نهائي آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب القطري من الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 3 -1 في بطولة نهائي كأس آسيا المقامة في قطر، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وجاءت أهداف المنتخب العنابي الثلاثة من ضربات جزاء، ما أثارت القرارات التحكيمية جدلا واسعا بين الجماهير الأردنية، والعربية أيضاً.

وأعرب الأردنيون عن غضبهم من قرارات الحكم الصيني الذي أدار المباراة، وطالبوا اتحاد الكرة، بتقديم شكوى ضده.

واعتبرت الجماهير الأردنية أن حكم اللقاء ساهم بفوز المنتخب القطري باللقب القاري، وخطفه من المنتخب الأردني التي كانت تمني النفس بتحقيق الحلم المنتظر.

كما طالب البعض إعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية التي حرمت المنتخب الفوز بالبطولة، على حد تعبيرهم.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الشوط الأول للمنتخب القطري دون الرجوع للفار في حالة مشكوك بصحتها بحسب المختصين.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية بعد أن عاد للفار بعد مرور نحو 3 دقائق على الحالة، المثيرة للجدل، والتي جاءت بعد تسجيل النشامى لهدف التعادل عن طريق يزن النعيمات.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد الرجوع للفار، ما أثار الجدل حول قرارات الحكم ومدى صحتها.

وبذلك لم يتمكن المنتخب القطري من إحراز أي هدف في مرمى النشامى إلا من علامة الجزاء.