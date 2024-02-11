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أحمد جودة - القاهرة -

عبر محمد صلاح نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بمستوى تنظيم بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، مشيرًا إلى أن المنتخب السوري قدم بطولة مشرفة.

محمد صلاح: ما حدث في بطولة كأس آسيا كان استكمالًا لمونديال قطر 2022

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "ما حدث في بطولة كأس آسيا كان استكمالًا لمونديال قطر 2022".

وأكمل: "هناك روح كبيرة داخل الملعب وخارجه، قطر نجحت في التنظيم والخروج بمظهر مشرف يليق ببطولة كأس آسيا".

وتابع: "قطر تقول للعالم "أنا قادم"، والتنظيم الحالي هو نتاج واقعي لتخطيط قطر في الماضي بالصعود بكرة القدم".

وأتم: "منتخب الأردن كان يرغب في إقالة عموتة قبل البطولة بسبب سوء النتائج، ولكني أتوقع التجديد له لفترة إضافية بعد ما ظهر عليه النشامى في بطولة كأس آسيا".

