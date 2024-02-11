نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية.. وحزنت على خروج العرب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
توقع محمد صلاح نجم الزمالك السابق اسم المنتخب المتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي كان يستحق التواجد في النهائي.
محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية.. وحزنت على خروج العرب
وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "كوت ديفوار عاد للحياة مرة أخرى في بطولة كأس الأمم، والجميع شاهد ما حدث له بعد التأهل لدور الـ 16".
وتابع: "أتوقع تتويج نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنتخب جنوب إفريقيا كان يستحق التواجد في النهائي بعد ما قدمه في البطولة".
وأكمل: "حزنت على عدم تواجد المنتخبات العربية في النهائيات، والسرعة والقوة هي أساس كرة القدم الحديثة".