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أحمد جودة - القاهرة -

توقع محمد صلاح نجم الزمالك السابق اسم المنتخب المتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 2023 بقطر، مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي كان يستحق التواجد في النهائي.

محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية.. وحزنت على خروج العرب

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "كوت ديفوار عاد للحياة مرة أخرى في بطولة كأس الأمم، والجميع شاهد ما حدث له بعد التأهل لدور الـ 16".

وتابع: "أتوقع تتويج نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنتخب جنوب إفريقيا كان يستحق التواجد في النهائي بعد ما قدمه في البطولة".

وأكمل: "حزنت على عدم تواجد المنتخبات العربية في النهائيات، والسرعة والقوة هي أساس كرة القدم الحديثة".

