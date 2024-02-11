نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب افريقيا تنهي مشوارها في الكان بالميدالية البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة جنوب افريقيا أمام الكونغو الديموقراطية وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة أمم افريقيا.

واستطاع منتخب البافانا بافانا تتويج مسيرتهم الناجحة بالميدالية البرونزية بعد مباراة وصلت لركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي،

الوقت الأصلي حاول فيه الفريقين حسم الأمر مبكرا لكن الإثارة كان حاضرة حتى الوقت الأخير والذي تفوقت فيه جنوب افريقيا بنتيجة 5-6.

تشكيل جنوب افريقيا في المواجهة أمام الكونغو الديموقراطية

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: سياندا كسولو - أوبري موديبا - نكوسيناتي سيبيسي - خوليسو موداو - ثابيلو مورينا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيتول - ثيمبا زواني.

الهجوم: ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنس ماكجوبا.

بينما جاء تشكيل الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ديمتري بيرتود.

الدفاع: بريان باييه - ديلان باتوبينسيكا - جوريس كاييمبي - شانسيل مبيمبا.

الوسط: آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا - صامويل موتوسامي - ثيو بوجوندا.

الهجوم: سيلاس كاتومبا - سيمون بانزا.

وينتظر المتابعون موعد النهائي والذي يجمع كوت ديفوار أمام نيجيريا وينطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

