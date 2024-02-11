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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب منتخب قطر، الإسباني ماركيز لوبيز، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية 2023.

مدرب قطر يرفض الحديث عن مستقبله مع "العنابي"

قال لوبيز الذي كان في غاية الفرحة والسعادة خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "سعداء بتحقيق الإنجاز والاحتفاظ باللقب الغالي، أبارك الانتصار للجميع كلنا شركاء في تحقيقه".

وأردف المدرب الإسباني الذي اشرف على تدريب منتخب قطر في ظرف شهر تقريبًا: "المواجهة كانت صعبة ومثيرة، نعم لم تكن مباراة كبيرة لكننا حققنا الأهم بنهاية المشوار".

وأضاف: "سعيد لكل اللاعبين وبالأخص اللاعب أكرم عفيف الذي نجح في حصد كل الجوائز الفردية، هذا أمر رائع وأبارك له هذا الإنجاز".

وعن مستقبله مع المنتخب، أوضح لوبيز الذي يعمل أيضًا مديرًا فنيًا لفريق الوكرة القطري، أن هنالك متسعًا من الوقت لتحديد المستقبل.

وعن حديثه مع الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، قال لوبيز: "كانت مباركة منه على هذا الإنجاز، على الرغم من قصر الفترة، وأنا سعيد لذلك".

واسترسل لوبيز: "العمل مع الأندية يختلف عن المنتخبات، فهناك عمل يومي، سعيد للغاية بالتجربة مع المنتخب القطري في هذه النسخة الآسيوية الاستثنائية، والتي شهدت تتويجه باللقب للمرة الثانية تواليًا".