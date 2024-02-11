انت الأن تتابع خبر شال النعش.. جدعنة كهربا في جنازة والد اللاعب أحمد نبيل كوكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شيعت جنازة والد اللاعب أحمد نبيل كوكا، اليوم السبت، و شهدت حضور عدد ضخم من لاعبي ونجوم النادي الأهلي، وحرص أصدقائه و مدير الكرة بالقلعة الحمراء خالد بيبو.

جنازة والد اللاعب أحمد نبيل كوكا

ظهر خلال جنازة والد اللاعب أحمد نبيل كوكا، اللاعب محمود كهربا يحمل النعش، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و أغلب تعليقاتهم تشير إلي “رجولته و شهامته.. ابن البلد”.

وفاة والد أحمد نبيل كوكا

رحل عن عالمنا مساء أمس، والد لاعب الفريق الأول أحمد نبيل كوكا، و حرص عدد كبير من لأعبي النادي و الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء، و الوقوف بجانب صديقهم في محنته,

وكان” كوكا” قد أعلن خبر وفاه والدة، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات:”إنا لله وإنا إيه راجعون أبويا فى ذمة الله، والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين 10 صباحا، والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين”.

النادي الأهلي يعزي أحمد نبيل كوكا