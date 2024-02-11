انت الأن تتابع خبر تصريحات مفاجئة من عموتة حول مستقبله الكروي مع النشامى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، إنه سيتكلم بمستقبله الكروي لاحقا، لأن عنده بعض الظروف العائلية في المغرب.

وقال عموتة: "إن شاء الله سأرى ان كنت سأستمر أم سأتوقف ولكن هذا يتوقف على نقاش مع الادارة بهدوء ولكن انا حتى هذه الساعة مع المنتخب الاردني".

من ناحية ثانية، قال مدرب النشامى، ان اللاعبين في المنتخب الأردني ارتقوا نحو مستوى أفضل في بطولة كأس آسيا التي خسرها أمام قطر 3-1.

وأشار إلى أن هذا الارتقاء يخولهم لأخذ الثقة وهذا الامر من المكاسب التي "ربحناها في هذه البطولة".

وعدد الحسين عموتة المكتسبات التي ربحها المنتخب الاردني واللاعبون في هذه البطولة، مشدداً على أن العمل القادم هو الاصعب لان هذه المكتسبات يجب المحافظة عليها.

وطلب عموتة من اللاعبين الاردنيين، ان يستمروا في هذا العطاء وان يشتغلوا أكثر خصوصاً أن أمامهم مسابقات قادمة وبخاصة التأهل إلى كأس العالم، و"أرى انهم قادرون على التأهل إلى كأس العالم".