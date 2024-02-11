نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك جديد من باريس لمنع انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة باريس سان جيرمان، العمل على تمديد فترة بقاء كيليان مبابي مع الفريق الكروي الأول، والوقوف دون انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

باريس سان جيرمان يسعى لتوقيع عقد جديد مع مبابي

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية فأن باريس سان جيرمان يحاول إغراء لاعبه مبابي من أجل الموافقة على تمديد عقده مع النادي العاصمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان عرض عقدًا جديدًا على مبابي؛ ليبقى لمدة عامين مقابل حصوله على مبلغ 136 مليون جنيه إسترليني.

ويأمل مسؤولو باريس سان جيرمان، إقناع كيليان مبابي صاحب الـ25 عامًا، للبقاء مع الفريق ومواصلة رفض خطوة الانتقال إلى ريال مدريد.

ويرتبط مبابي، بعقدٍ ساري مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، وقد شارك اللاعب الفرنسي في 29 مباراة بكافة البطولات خلال الموسم الحالي وسجل 30 هدفًا وصنع 7 أهداف.