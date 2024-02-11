تشكيل نيجيريا المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في نهائي كأس امم افريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كوت ديفوار، منافسه منتخب نيجيريا، اليوم الأحد 11 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

كوت ديفوار ضد نيجيريا

تُقام المباراة بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان منتخب نيجيريا قد انتصر في دور النصف نهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون رد.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار عبر قناة بي إن سبورتس afcon، حيث تذاع كل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.