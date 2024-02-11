نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد تعليق نجم الزمالك على صورة لاعب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الزمالك، على صور احتفال الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بتسجيله ثنائية في ليلة فوز الملكي على جيرونا بـ4-0، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

روقا يعلق على صور بيلينجهام

نشر بيلينجهام عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، عدة صور احتفالاته في مباراة ريال مدريد وجيرونا.

وتفاعل محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، مع منشور بيلينجهام بوضع “إيموجي قلب”.

وفاز ريال مدريد، على جيرونا بنتيجة 4-0، حيث سجل بيلينجهام ثنائية، إضافة إلى هدف لـفينيسيوس جونيور ورودريجو.

ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بعد فوزه أمس على جيرونا، الوصيف.