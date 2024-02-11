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أحمد جودة - القاهرة - تخوض الاعلاميه دينا بحيي تجرّبه جديده فى المجال الرياضي، حيث إنه ا حصلت على دبلومه معتمده فى التغذيه الرياضيه واللياقة البدنيه وبذلك تصبح اول اعلاميه تصبح كوتش معتمد دوليا فى مجال التغذية الرياضية واللياقه البدنيه

تجربة جديدة للاعلامية دينا يحيي في المجال الرياضي

و قد أعلنت الإعلامية دينا يحيي عبر صفحتها الشخصية فيس بوك حصولها على دبلومه معتمده دوليا واكدت عزمها على خوض تجربة جديدة بجانب مجال عملها في الاعلام.



ودونت دينا يحيي بوست قالت فيه "على الرغم من بعد المجال عن مجالى الأساسي ف الاعلام الا انى فخوره بالخطوه دى والخبره الجديده… اهتمامى بالرياضة وكل مجالتها خلانى استثمرت فى نفسي واجتهدت وخوضت رحله استثنائية من الاجتهاد والتحدى ودرست مجال ‏( fitness & sports nutrition ) والحمدلله بتقدير امتياز اصبحت كوتش معتمد دوليا Certified Fitness &Sports Nutrition coach سعيده وفخوره بالخطوه الجديده "

يذكر ان دينا يحيي عملت في العديد من المحطات التلفزيونية لعل ابرزها المحور وdmc وmbc وكانت من ابرز مذيعين برامج التوك شو حيث قدمت برنامج ٩٠ دقيقه واخر الاسبوع على قناه المحور برامج التوك شو الرئيسيه للقناه

كما تم تكريمها من وزاره الإعلام الكويتية على رحلتها الاعلاميه وسبق ان إدارة بعض الندوات خلال منتدى شباب العالم في نسخة ٢٠١٧..و غيرها واشاد بادائها الرئيس السيسى اللذى وجه لها الشكر امام الحضور