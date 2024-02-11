انت الأن تتابع خبر بتوجيهات من ولي العهد السعودي.. علاج نجم الزمالك السابق أشرف قاسم في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المستشار تركي آل الشيخ علاج الكابتن أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل وذلك بتوجيهات من ولي العهد السعودي.

أشرف قاسم

هو من مواليد 25 يوليو 1966 ، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك والهلال السعودي السابق، شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا، كانت أول مباراة دولية له مع منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار عام 1985، وشارك في 70 مباراة مع المنتخب، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطولات أمم أفريقيا 1986، 1988، 1994، وكان صاحب ركلة الترجيح التي حسمت لقاء الكاميرون في بطولة 1986.

علاج الكابتن أشرف قاسم

نجم نادي الزمالك الأسبق أشرف قاسم يعاني منذ فترة طويلة من التهاب مزمن في العضلات الطرفية وهي في حالة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق تقريبًا وقد أعلن مساء أمس السبت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بتكفل علاج نجم نادي الزمالك السابق في مستشفى الملك فيصل التخصصي بشكل عاجل”.

مرض أشرف قاسم

يعاني قاسم من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض يتسبب في انهيار الخلايا العصبية الحركية، وهي الخلايا العصبية التي ترسل رسائل من المخ إلى الحبل الشوكي ثم إلى العضلات، وتتحكم هذه الخلايا العصبية الحركية في جميع الحركات اللاإرادية، وهذا يتسبب في إعاقة حركية وعد القدرة على المشي إلا بكرسي متحرك ومشاية.

أول تعليق من أشرف قاسم بعد قرار علاجه في السعودية