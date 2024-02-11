نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: تشيلسي يحسم مستقبل إنزو وذا صن تكشف صراع ثنائي على ضم نجم بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 11-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل: إنزو يعرض نفسه على برشلونة

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إنزو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الرحيل عن البلوز خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة أن اللاعب الدولي الارجنتيني لم ينجح في التأقلم بشكل جيد مع النادي اللندني في بطولة الدوري الانجليزي.

وسبق وأن انتقل صاحب الـ23 عامًا لصفوف نادي تشيلسي قادمًا من بنفيكا في صفقة بلغت 107 مليون جنيه استرليني.

وعرض اللاعب نفسه على برشلونة خاصًة أنه مغرم بفكرة اللعب للبلوجرانا فيما ينوي تشيلسي الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب.

ذا صن: صراع ثنائي ناري على ضم نجم بلباو

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقرير لها صباح اليوم أكدت فيه وجود منافسة نارية بين مانشستر يونايتد وأرسنال للظفر بواحدة من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ودخل العملاقين منافسة قوية لضم اللاعب نيكو ويليامز نجم نادي اتلتيكو بيلباو الاسباني الذي يمتلك عقدًا مع الفريق الباسكي حتى يونيو 2027.

ويقدم اللاعب الاسباني مستويات رائعة مع كتيبة فالفيردي حيث سجل خمسة اهداف وصنع عشرة آخرين في جميع المسابقات.

وتقدر القيمة الخاصة باللاعب نحو 50 مليون جنيه إسترليني في انتظار معرفة النادي الذي سينجح في اقناعه.

إكسبريس: يونايتد يطارد تشابي الونسو

وفجرت صحيفة اكسبريس مفاجأة مدوية مفادها أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات من اجل الحصول على خدمات تشابي الونسو المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن الالماني.

وذكرت الصحيفة أن مستقبل الهولندي ايريك تين هاج بات محل شك مع الشياطين الحمر في ظل تذبذب النتائج.

وربطت مجموعة من التقارير الصحفية المدير الفني الاسباني بقيادة الريدز ليفربول بعد أن اعلن الالماني يورجن كلوب رحيله عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري.