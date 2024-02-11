نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة في مشاركة وسام أبو علي أمام شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورًا جديدًا حول موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، من اللحاق بمباراة المارد الأحمر المقبلة أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

ويواصل وسام أبو علي في الوقت الحالي، أداء البرنامج التأهيلي المخصص له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت إف إم: “وسام أبو علي يصر على السفر مع بعثة الأهلي إلى الجزائر، أملًا في اللحاق بمباراة شباب بلوزداد”.

وأشار شوبير إلى أن وسام أبو علي متحمس للظهور مع الأهلي في المباراة، ولكن الجهاز الفني لا يريد المخاطرة به ويحاولون تهدئته.

وانضم وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من سيريس السويدي.