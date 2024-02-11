كان هيبلع لسانه.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف احمد شوبير مجموعة من التفاصيل المفاجئة حول إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية كوت ديفوار 2023 التي ودعها الفراعنة من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن إصابة إمام عاشور

وفي تصريحات إذاعية قال شوبير أن إمام عاشور تعرض لإصابة بارتجاج في المخ خلال تدريبات المنتخب الوطني المصري ما استدعى على الفور نقله إلى المستشفى.

وأضاف:" إمام سقط على الارض بصورة قوية وكاد أن يبلع لسانه لولا تواجد الجهاز الطبي في المران الذي ساعد على انقاذه ونقله إلى اقرب مستشفى".

وأنهى:" اللاعبين كانوا مشوشين لذهاب اللاعب للمستشفى وكان يجب على الجهاز الطبي أن يبلغهم بحالة اللاعب للاطمئنان عليه وعلى الرغم من تحسن حالته وطلبه المشاركة لكن بروتوكول الفيفا يمنع ذلك".