نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نهائي كأس مصر في السعودية؟ شوبير يكشف مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول نهائي بطولة كأس مصر، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك.

قال شوبير في حديثه عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة اختار لعب مباراة نهائي كأس مصر في السعودية.

وأضاف شوبير: “مسؤولو السعودية طلبوا استضافة نهائي كأس مصر مقابل امتيازات مالية كبيرة، وهذا يعتبر تسويق جيد لأقدم بطولة مصرية”.

ويرى شوبير، أن لعب نهائي كأس مصر، أقدم بطولة في المنطقة العربية، بالسعودية أو الإمارات لا يقلل إطلاقًا من قيمتها، لأن عالم كرة القدم الآن أصبح عبارة عن أموال.

وقرر اتحاد الكرة المصري، تقديم موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر إلى يوم 8 مارس، في المملكة العربية السعودية.