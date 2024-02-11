نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023-2024 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبي كرة القدم في كل مكان عن معرفة ترتيب هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا»، في الموسم الحالي 2023-2024. ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023-2024 ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الألماني، قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024. حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا»، في الموسم الجاري 2023- 2024 كالتالي: 1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ برصيد 24 هدفًا. 2- سيرجيو جيراسي لاعب شتوتجارت برصيد 17 هدفًا. 3- لويس أوبيندا لاعب لايبزج برصيد 14 هدفًا. 4- دينيز أونديف لاعب شتوتجارت برصيد 13 هدفًا. 5- إيرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج برصيد 11 هدفًا.