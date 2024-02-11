الرياضة

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023-2024 قبل مباريات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبي كرة القدم في كل مكان عن معرفة ترتيب هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا»، في الموسم الحالي 2023-2024.

 ترتيب هدافي الدوري الألماني 2023-2024 

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الألماني، قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024.

حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الألماني «البوندسليجا»، في الموسم الجاري 2023- 2024 كالتالي:

1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ برصيد 24 هدفًا.

2- سيرجيو جيراسي لاعب شتوتجارت برصيد 17 هدفًا.

3- لويس أوبيندا لاعب لايبزج برصيد 14 هدفًا.

4- دينيز أونديف لاعب شتوتجارت برصيد 13 هدفًا.

5- إيرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج برصيد 11 هدفًا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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