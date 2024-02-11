نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ما هو مصير محمد يوسف بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، عن مصير المدرب محمد يوسف بعد قرار تعيين حسام حسن مدربًا جديدًا للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب الوطني بعد إقالة البرتغالي فيتوريا إثر إخفاقه في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانتهى دور يوسف سريعًا، بعد قرار تعيين حسام حسن خلفًا لفيتوريا في منتخب مصر، وشقيقه إبراهيم مدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد.

قال السقا في حديثه عبر قناة أون تايم سبورتس: “لا أعلم لماذا نحرج مدربًا بقيمة محمد يوسف؟، أنا لدي معلومة أنه قد يتولى منتخب 2008، على أساس أن يتواجد أحمد الكأس مع حسام حسن في الجهاز الفني للمنتخب الأول”.

وواصل: “كان يجب على اتحاد الكرة أن يحترم محمد يوسف بعد التراجع عن القرار، وتوجيه الشكر له عبر بيان رسمي”.