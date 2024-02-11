نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصرف غريب من روي فيتوريا يصدم نجوم منتخب مصر.. ما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فشل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في الوصول إلى الأدوار النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، بعد الخروج من دور الستة عشر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في أداء نال انتقاد الجميع منذ بداية الكان.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرار برحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، وتعيين حسام حسن، عميد لاعبي العالم سابقا.

- شوبير يفاجئ فيتوريا

وأكد أحمد شوبير خلال تصريحاته عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" يجب دراسة الأوضاع والأحداث الأخيرة وأسباب الهزيمة، لإعادة الحسابات من جديد بشكل مفيد".

وتابع:" لاعبي منتخب مصر أكدوا حديثي عن تغير شخصية فيتوريا قبل وبعد أمم إفريقيا، حيث ظهر بشكل مخضوض وقلق للغاية، ويوم إصابة إمام كان يريد استمرار المران في وقتها".

وأختتم:" الجميع لاحظ أن تصرفات المدرب متغيرة عن الوقت السابق".

