نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي إلى الأهلي أم الزمالك؟ (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن النادي الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام عودة لاعبه السابق رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء مجددًا.

الغندور: الزمالك الأقرب لضم رمضان صبحي

قال الغندور في حديثه عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “رمضان صبحي يريد العودة إلى الأهلي، ولكن يبدو أن موقف عودته صعبة، وبالتالي هو أقرب إلى الزمالك، لأنه نادي جماهيري”.

وأضاف الغندور: “الأهلي لن يوافق على عودة رمضان صبحي، وأغلق الباب في وجهه بشكل نهائي، وإدارة الزمالك تتمنى ضم اللاعب”.

وأشار الغندور: “أستغرب أن إدارة الأهلي وافقت على ضم إمام عاشور، ولكنها ترفض عودة رمضان صبحي إلى صفوف الفريق”.

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى بيراميدز في عام 2020 بعد رفضه العرض المقدم للاستمرار مع الأهلي.