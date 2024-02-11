نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مدرب كوت ديفوار قبل صدام نيجيريا في نهائي إفريقيا.. "بيسيرو فاجئنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف إيمرس فاي، مدرب ساحل العاج المؤقت، بأن التغيير الذي طرأ على تشكيل خوسيه بيسيرو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى كان سببًا رئيسيًا في تفوق النسور السوبر على الفريق.

وحصل المنتخب النيجيري على النقاط الثلاث بفضل هدف الفوز الذي أحرزه تريست ايكونج في الدقيقة 55، حيث سجل من ركلة جزاء بعد تعرض فيكتور أوسيمين لخطأ في منطقة الجزاء.

كما يعد التشكيل المفضل لدى بيسيرو هو 4-4-2 وأحد هجائنه هو 4-2-4 لكن البرتغالي دخل المواجهة بطريقة 3-4-3 ضد الأفيال، وهو التشكيل الذي اختبره في مباراة ودية ضد غينيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

بحثًا عن حل للأزمة الدفاعية التي يعاني منها فريق سوبر إيجلز، اختار بيسيرو اللعب بخمسة مدافعين عندما يكون الفريق خارج الكرة مع تراجع الظهيرين زيدو سانوسي وأولا آينا إلى الدفاع ليشكلا خمسة لاعبين في خط الدفاع.

فاي متفاجئ من تكتيك بيسيرو مع نيجيريا

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية، قال فاي: "أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه من مباراة دور المجموعات ضد نيجيريا هو أنه في هذه البطولة عليك أن تتوقع ما هو غير متوقع ضد الفرق لأننا حصلنا على أعددنا مباراة نيجيريا في دور المجموعات بناءً على ما كان يحدث في الأشهر القليلة الماضية، حيث لعبوا بطريقة 4-4-2 وعندما وصلوا كانوا يلعبون بطريقة 5-4-1، لذلك فاجأنا ذلك ".

وأضاف "لقد توقعنا خطة 4-2-4 ثم انتهى بهم الأمر باللعب بطريقة 5-4-1، لذلك من 4-2-4 إلى 5-4-1 لذلك كان علينا التركيز على ما أردنا القيام به، وما كنا نريده، أراد الإعداد وعلينا أن نكون مستعدين للحصول على إعفاءات تكتيكية يمكن أن تتغير في مباراة الغد ".

وتابع: "غدًا كما قلت، سنستعد للنظر إلى أنفسنا ومحاولة تحديهم، ومحاولة السيطرة على المباراة، والتحلي بالصبر في البداية ولكن مع التركيز على نقاط قوتنا".

ولا يفكر فاي في أن يتم حسم المباراة النهائية بركلات الترجيح، قائلًا إن الخطة هي السيطرة جسديًا على المنافس.

وأضاف: “قدمت نيجيريا مسيرة خالية من الأخطاء تقريبًا، ومع تقدم المنافسة، اكتسبت القوة وأصبحت أكثر خطورة هجوميًا وأكثر صلابة دفاعيًا”.

واختتم: "بالنسبة لنا، الأمر على العكس من ذلك، لقد اكتسبنا القوة من المباراة ضد السنغال في دور الـ16، سنحاول إرهاقهم وإرهاقهم على مدار 90 دقيقة".