نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسيرو يسلط الضوء على صفات أوسيمين التي تجعله اللاعب الأفضل في تشكيل نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلط خوسيه بيسيرو الضوء على صفات فيكتور أوسيمين التي تجعله لاعبًا أساسيًا لفريق سوبر إيجلز في كأس الأمم الأفريقية 2023.

بيسيرو يسلط الضوء على صفات أوسيمين التي تجعله اللاعب الأفضل في تشكيل نيجيريا

سجل أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لهذا العام هدفًا واحدًا فقط في ساحل العاج، لكنه لفت الأنظار بمعدل عمله وقدرته البدنية وهو يمثل كابوسًا لمدافعي الخصوم.

فازت نيجيريا بركلات الترجيح التي نفذها ويليام تروست إيكونج ضد ساحل العاج وجنوب إفريقيا، وسجل أوسيمين هدفًا ضد غينيا الاستوائية وقدم التمريرة الحاسمة لهدف لوكمان الأول ضد الكاميرون.

وأشار بيسيرو إلى أن مزيج أوسيمين من معدل العمل والمساهمة الدفاعية ونكران الذات جعله تعويذة سوبر إيجلز لكنه أشار إلى أن سوبر إيجلز رقم 9 غالبًا ما يكون مستهدفًا من قبل المدافعين.

وعندما سئل عن تأثير أوسيمين في المجموعة ومدى أهميته للفريق، قال بيسيرو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم: "إذا شاهدت المباريات، فهو يقاتل من أجلنا، ولا يلعب مثل النجم، يعمل ويدافع ".

وأضاف "إنه يهاجم ويقاتل المنافسين ويفتح لنا المساحات، إنه يبذل أقصى قدر من التضحية من أجل الفريق ".

وتابع: "إنه يقدم الأفضل كل يوم لأنه يعلم أنه لاعب مهم، ولهذا السبب يعاني من العديد من الأخطاء والضغط والتوتر، لكنه يعرف فريقنا وقائدنا والجميع يساعدونه".

ومضى بيسيرو ليكشف أن فريق سوبر إيجلز لا يقتصر على أوسيمين وسلط الضوء على قوة العمل الجماعي.

وقال "المباراة جماعية، لا يمكن لأحد أن يفوز بمفرده. لا يمكن لأحد أن يفعل كل شيء بمفرده. إنه يعرف ذلك، ونحن نعرف ذلك، ولهذا أنشأنا فريقًا جماعيًا للقتال معًا".

على الرغم من أن نيجيريا كانت متحفظة طوال البطولة، إلا أن أوسيمين سجل 24 تسديدة، أكثر من أي لاعب آخر في كأس الأمم الأفريقية 2023.