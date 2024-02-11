نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة من حسام حسن لـ شيكابالا (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن فرص الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا، من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا له خلها للبرتغالي روي فيتوريا.

- الغندور يتحدث عن انضمام شيكابالا لمصر

وأكد خالد الغندور في تصريحات مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" شيكابالا وحسام حسن بينهم كيميا واحدة ومن الممكن أن ينضم إلى معسكر منتخب مصر في أحد المباريات".

وتابع:" حسام حسن ليس من دوره صناعة جيل ولكن دوره هو الصعود إلى كأس العالم وبعد ذلك يتم العمل على بناء فريق قوي من جديد ولدينا مباراتين أمام بوركينا فاسو في خلال الشهرين القادمين سيحددوا موقفك من الصعود ".

وواصل:" في حالة انضمام شيكابالا أو عبد الله السعيد من جديد للمنتخب وسيكون لهو دور بارز، حتى لو شارك ربع ساعه بديلا لصلاح مثل مصطفى فتحي".

وأختتم:" كوبر لم يختار شيكابالا نهائيا، حتى آخر مباراة بالبطولة أمام غانا، وسجل هدف التعادل في المباراة".

