نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة بيرسي تاو وموقفه من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي، نبأً صادمًا بشأن لاعبه بيرسي تاو، بعد حصوله على الميدالية البرونزية مع منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم، المقامة حاليًا بدولة كوت ديفوار.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا، على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على حساب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، أمس السبت.

بيرسي تاو يخضع لفحص طبي لحسم موقفه

قال مراسل قناة أون تايم سبورتس، أن بيرسي تاو لم يتواجد في المران الأخير لمنتخب جنوب إفريقيا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وأشار مراسل أون، إلى أن إصابة بيرسي تاو ليست كبيرة وسيخضع لفحص بعد عودته إلى الأهلي لمعرفة موقفه من السفر إلى الجزائر، لملاقاة شباب بلوزداد.

وتسببت الإصابة، في ابتعاد بيرسي تاو عن المشاركة مع منتخب بلاده أمس في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجزائر، يوم 16 فبراير الجاري، ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.