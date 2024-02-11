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أحمد جودة - القاهرة -



يعتقد مهاجم نيجيريا السائق أوسازي أوديموينجي أن النسور لديها الأفضلية على ساحل العاج قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 مساء الأحد.

أوديموينجي يكشف أفضلية نيجيريا على ساحل العاج قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية

سبق أن التقى الفريقان في الجولة الثانية من دور المجموعات حيث تغلب النسور على الأفيال بهدف وحيد بفضل هدف ويليام تروست-إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من المباراة.

واحتل فريق خوسيه بيسيرو المركز الثاني في المجموعة بفارق أربع نقاط عن ساحل العاج، ولم يخسر منذ ذلك الحين، حيث انتصر على الكاميرون في دور الـ16، وأنغولا في ربع النهائي، وجنوب إفريقيا في نصف النهائي.

من ناحية أخرى، أنهت ساحل العاج كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث وحققت تقدمًا كبيرًا، حيث تغلبت على حامل اللقب السنغال ومالي والكونغو في طريقها إلى النهائي.

وقال أوديموينج: "نأمل أن يعيد التاريخ نفسه ونتغلب عليهم مرة أخرى في هذه البطولة، أعتقد أن لدينا اليد العليا عاطفيا وربما ذهنيا لأننا نعلم أننا قدمنا بالفعل أداء جيدا ضدهم بدعم من الجماهير".

وأضاف "لذلك أعتقد أن الأولاد سيكونون في ذهنهم أنهم فازوا بالفعل خلال هذه البطولة ولكنك تعلم في نفس الوقت أنك تعلم أن البداية الجيدة جدًا مهمة جدًا ".

وتابع "لدينا كل المواهب. لدينا فريق يضم لاعبين موهوبين أكثر من كوت ديفوار، إذا تمكنا من مواجهتهم بدنيًا، فلن يتمكنوا من مجاراتنا من حيث المهارة، وسيكون هذا هو أملي في أن تظهر كل هذه المهارات التي تعرفونها في اللعبة".

واستمر "لقد استقبلوا أربعة أهداف أمام غينيا الاستوائية، لذلك هناك أماكن يمكن استغلالها، وأنا متأكد من أنهم سيظهرون لهم الصور التي جاءت منها تلك الأهداف، ونأمل أن يفعل أولادنا نفس الشيء ويستخدمون تلك المناطق الضعيفة الرئيسية في خط دفاعهم".

وأضاف الفريق لأن التسجيل سيكون مهمًا، وإذا تمكنا من التسجيل أولًا، فمن الواضح أننا سنحافظ على هدوء جماهيرهم وكل الدعم المنزلي".

يذكر أن أوديموينجي قد مثل نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية أربع مرات وفاز بثلاث ميداليات برونزية.

