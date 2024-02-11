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أحمد جودة - القاهرة - كشف ماركو سيلفا مدرب فولهام أن فريقه افتقد خدمات أليكس إيوبي وكالفين باسي اللذين يمثلان نيجيريا حاليًا في كأس الأمم الأفريقية 2023.

مدرب فولهام يدعم ثنائي نيجيريا قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية

ظهر الثنائي آخر مرة مع فريق كوتجرز في فوزه 2-1 على أرسنال في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أقيمت على ملعب كرافن كوتيدج في ديسمبر 2023.

منذ ذلك الحين، شاركوا مع النسور في كأس الأمم الأفريقية ولعبوا دورًا حيويًا في تقدم فريق خوسيه بيسيرو إلى نهائي المسابقة حيث سيواجهون ساحل العاج.

فشل باسي فقط في المشاركة أساسيًا في مباراة بطل إفريقيا ثلاث مرات والتي كانت المباراة الافتتاحية ضد غينيا الاستوائية، وهو نفس حال إيوبي الذي تم اختياره أيضًا ضمن البدلاء في مناسبة واحدة.

وفي حديثه خلال تصريحات صحفية اعترف سيلفا بأنهم افتقدوا اللاعبين النيجيريين الدوليين لكنه تمنى لهم الأفضل قبل المباراة النهائية اليوم.

وقال سيلفا: "بالطبع كنا نشاهد، إنها مشاعر مختلطة بالنسبة لنا، لقد مر وقت طويل دون لاعبين أساسيين بالنسبة لنا، الآن، نحن ندعمهم في النهائي".

في حالة تساوي جميع الأمور، يجب أن يكون الثنائي متاحًا لمباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا يوم السبت المقبل على ملعب كرافن كوتيدج.

انضم إيوبي وباسي إلى كوتجرز في الصيف الماضي وخاضا 19 و18 مباراة مع النادي على التوالي.