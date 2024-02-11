مدافع برشلونة السابق يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل نادي مانشستر يونايتد في صراع قوي مع تشيلسي، على خطف صفقة دفاعية مميزة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يسعى مانشستر يونايتد وتشيلسي، للتعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو مدافع نيس الحالي، وبرشلونة السابق، في فترة الميركاتو الصيفي.

أشار موقع “teamtalk” إلى إمكانية قدوم الفرنسي توديبو إلى الدوري الإنجليزي في الصيف القادم، وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدماته.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن مستوى توديبو المميز مع نيس يجعله هدفًا ثمينًا لمانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين كانا مرتبطين بالمدافع الفرنسي في يناير الماضي.

وانضم توديبو، إلى صفوف برشلونة في 2019 ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه وقضى فترات إعارة في شالكه وبنفيكا ونيس قبل أن ينتقل إلى الفريق الفرنسي بشكل دائم مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات، في صيف 2021.

وخاض توديبو، 34 مباراة رفقة لانس الفرنسي خلال الموسم الحالي وصنع 4 تمريرات حاسمة.