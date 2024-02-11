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أحمد جودة - القاهرة -



وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، لفت قلب دفاع المنتخب النيجيري ويليام تروست-إيكونج انتباه أندية دوري المحترفين السعودي بعد مشواره الرائع في كأس الأمم الأفريقية 2023.

مدافع نيجيريا على رادار الدوري السعودي

قدم المدافع أداءً رائعًا مع نيجيريا، حيث لعب دور مميز في تشكيلة خوسيه بيسيرو 3-4-3، وشارك أساسيًا في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة حتى الآن.

كما سجل هدفين من ركلة جزاء في المسابقة، مما وضعه في المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الفريق، ولم يتفوق عليه سوى أديمولا لوكمان.

كما كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جزءًا من الفريق النيجيري الذي فاز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2019 وسيسعى إلى وضع يديه على الكأس عندما يواجه ساحل العاج في نهائي نسخة هذا العام يوم الأحد.

ويلعب إيكونج حاليًا مع باوك سالونيكي، بعد أن انتقل إلى النادي الصيف الماضي، وشارك في 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ساهم اللاعب الدولي النيجيري أيضًا في نجاح الفريق اليوناني هذا الموسم، حيث يتربع على صدارة الدوري اليوناني الممتاز وتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمرات الأوروبي.

