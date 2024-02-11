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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث لاعب المنتخب الايفواري سيكو فوفانا عن الدور الذي لعبه المدرب الفرنسي جان لويس جاسيت في وصول ساحل العاج إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.

فوفانا يشيد بدور لويس جاسيت في وصول ساحل العاج لنهائي كأس الأمم الأفريقية

وأقيل جاسيت بعد الجولة الأولى بعد الهزيمة المذلة 4-0 أمام غينيا الاستوائية في المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى.

وقاد إيمريس فاي مدرب المنتخب الايفواري المساعد، كأفضل ثالث، بعد أن أطاحت بالبطلين السنغال ومالي، وفازت على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي.

وستواجه ساحل العاج نيجيريا في النهائي على ملعب ألاسان أوتارا في إبيمبي.

وعبر فوفانا عن امتنانه للمدرب الفرنسي حيث قال خلال تصريحات صحفية:"إنه يشارك أيضًا في هذا الفوز، كما قلت دائمًا، لدينا الكثير من الامتنان لما تمكن من فعله مع المجموعة".

وأضاف "أعتقد أننا نواصل عمله. اختار المجموعة. اليوم، ربما كان علينا أن نمر بهذه المحنة لنمنح هذا الفريق بداية، لكني أعتقد بصراحة أنه لو كان هناك، لكان الأمر هو نفسه أيضًا ".

واختتم:" اليوم لدينا فكرة كبيرة عنه وأعلم أن لديه فكرة كبيرة بالنسبة لنا، كان الوداع صعبًا، مع الكثير من المشاعر والدموع وأيضًا الكثير من الكلمات، كنا نعلم أنه كان علينا أن نفعل ذلك من أجله أيضًا. أعتقد أنه ساهم أيضًا في هذا النصر".

