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أحمد جودة - القاهرة -

كشف صحفي " واندا سيرو " الفريدو مارتينيز، المقرب من إدارة نادي برشلونة الإسباني، أن مدرب المنتخب الألماني السابق هانز فليك ينتظر قرارًا من إدارة نادي برشلونة بقيادة خوان لابورتا وذلك بهدف تدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

الفريدو مارتينيز لـ " دوت الخليج الرياضي " فليك ينتظر اتصال لابورتا لتدريب برشلونة

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن في وقت سابق رحيله عن البلوغرانا في نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

وقاد فليك بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية عام 2020، والفوز التاريخي (8/2) على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار فليك 86 مباراة خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ فاز في 70 لقاء وتعادل 8 مرات وخسر 8 مرات، قبل أن يتولى فليك تدريب ألمانيا في 25 مباراة فاز في 12 منها وتعادل 7 مرات وخسر 6 مرات.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن هانز فليك، يتعلم في الوقت الحالي اللغة الإسبانية، وذلك من أجل قيادة الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وفي تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أكد الفريدو مارتينيز، أن فليك متحمس جدًا لمهمة تدريب برشلونة، كما أنه يبحث في الوقت الحالي عن مساعدين يجيدون اللغتين الاسبانية، والألمانية.

وقال مارتينيز:" فليك متحمس جدًا لتدريب برشلونة، ويتعلم بالفعل اللغة الاسبانية، كما أنه يبحث عن مساعدين يتحدثون اللغتين الالمانية والإسبانية ليكونو بمثابة جسر في حال اختياره ليكون مدرب برشلونة ".

وأضاف:" استقر فليك على أوسكار كوروتشانو وكريستيان فليك، في جهازه الفني بشكل مبدئي، ويعمل في الوقت الحالي على إيجاد أشخاص آخرين لديهم القدرة على التعامل في إسبانيا ".

واختتم:" فليك ينتظر قرار لابورتا خلال الأيام القليلة القادمة، ويعتقد أنه متحمس جدًا للنجاح في برشلونة في حالة اختياره كبديل لتشافي ".

