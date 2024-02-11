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أحمد جودة - القاهرة - يدعم مدافع أرسنال السابق يوهان دجورو فوز ساحل العاج بكأس الأمم الأفريقية 2023 على حساب نيجيريا ويعتقد أن جناح برايتون آند هوف سيمون أدينجرا يمكن أن يكون اللاعب البارز في نهائي الأحد على ملعب ألاسان واتارا في أبيدجان.

يوهان دجورو يدعم ساحل العاج للفوز بالكان على حساب نيجيريا

يُظهر دجورو دعمه للأفيال لأسباب واضحة، فقد ولد في أبيدجان، ساحل العاج، على الرغم من أنه ذهب للعب كرة القدم الدولية لسويسرا، حيث مثلهم في ثلاث نهائيات لكأس العالم.

ويتمتع دجورو بعلاقة مرشد مع سيمون أدينغرا ولعب معه في نادي إف سي نوردسيلاند الدنماركي.

غاب أدينغرا عن بداية كأس الأمم الأفريقية 2023 بسبب إصابة في أوتار الركبة كان يتعافى منها، لكنه عاد الآن إلى لياقته البدنية ولعب دورًا رئيسيًا في فوز الأفيال على مالي في ربع النهائي، حيث سجل هدفًا عند الموت ليحسم المباراة. إلى الوقت الإضافي.

وكشف دجورو أن أدينغرا يتمتع بالسمات اللازمة للعب في نادٍ كبير بما في ذلك أرسنال ومانشستر سيتي.

وقال لشبكة " سي بي سي " العالمية "سايمون هو الشاب النموذجي الذي يريد أن يتعلم، لم يكن هناك أي سؤال حول ما إذا كان سينجح، بل فقط لمنحه المنصة للقيام بذلك. من الصعب وضع حد لما يمكنه القيام به."

وأضاف "بالنسبة لي هو واحد من هؤلاء الذين يمكنهم اللعب بسهولة في السنوات القليلة المقبلة مع مانشستر سيتي أو أرسنال أو هذا النوع من الفرق لأنه موهوب للغاية ويتمتع بشخصية عظيمة للغاية، إنه يعمل ويريد أن يصبح أفضل كل يوم".

وعندما سئل عما إذا كان أدنجرا يمكن أن يكون النجم في نهائي كأس الأمم الأفريقية، أجاب دجورو: "آمل ذلك ولكن الشيء هو أننا يجب ألا ننسى أنه وصل إلى هنا مصابًا ".

واختتم "من حيث أتى بسبب تلك الإصابة، فهو بالفعل جيد، أشياء جيدة يفعلها، هل يمكن أن يكون النجم في النهائي؟ إذا كانت لياقته تسمح له فأنا متأكد من أنه سيكون كذلك."