نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك؟ مكافأة بطل كأس مصر بالدولار تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف احمد شوبير مجموعة من التفاصيل حول نهائي كأس مصر 2023 وهو الذي يجمع بين الاهلي والزمالك.

مكافأة بطل كأس مصر

وفي تصريحات إذاعية قال شوبير أن اتحاد الكرة قرر تقديم الموعد الخاص بالمباراة النهائية سيكون حيث سيكون يوم 8 مارس بدلًا من 13 بجانب أن لعبها في المملكة العربية السعودية سيوف ربعض الامتيازات الكبيرة.

وتابع:" ما المانع من نقل المواجهة خارج مصر والاستفادة من تسويق واحدة من أقدم البطولات في مصر والعالم تغير الآن وباتت عبارة عن استثمار في الآونة الأخيرة".

وواصل:" لعب المباراة النهائية في أي من الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة ليس تقليلًا من قيمة البطولة التاريخية".

واختتم:" ما سمعته أن كل فريق سوف يحصد 100 الف دولار أمريكي والبطل سيكون نصيبه 350 الف دولار فيما سيحصد صاحب المركز الثاني 100 الف دولار ما يعني أن اجمالي الجوائز المالية سوف يكون 650 الف دولار".