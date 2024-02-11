بيلينجهام وكروس يضحكان على رسالة جماهير ريال مدريد إلى تشافي (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - تفاعل جود بيلينجهام وتوني كروس ثنائي ريال مدريد، مع رسالة جماهير الملكي إلى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، خلال مواجهة جيرونا، أمس السبت.

نجح فريق ريال مدريد، في تأمين صدارته بالفوز على جيرونا وصيف الترتيب، بأربعة أهداف دون مقابل وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.

وهتفت جماهير ريال مدريد، مطالبةً ببقاء تشافي في منصبه كمدرب للغريم التقليدي برشلونة، وذلك في ليلة فوز الملكي على حساب جيرونا ومواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على لقطة هتاف جماهير ريال مدريد بـ “تشافي ابقى” وسط ضحكات غامضة من بيلينجهام وكروس خلال جلوسهما على دكة بدلاء الملكي.

والتقطت كاميرا "موفيستار"، لحظة ضحك بيلينجهام وكروس أثناء التحدث مع بعضهما البعض، في الوقت الذي هتف خلاله الجمهور المدريدي لـبقاء تشافي مع برشلونة.