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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة اليوم أمام ضيفه غرناطة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الليجا

وعاد حارس المرمى الألماني تير شتيجين إلى قائمة برشلونة لأول مرة منذ فترة بعدما تعافى بشكل كامل من عملية جراحية في الظهر.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

تير شتيجين - جواو كانسيلو - أراوخو - مارتينيز - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - كريستينسين - فيرمين - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - لامين يامال - كاسادو - كيوبارسي - ب أو فيكتور - مارك جويو - فورت.



ويطمح برشلونة لاستغلال تعثر جيرونا الذي خسر يوم أمس من نادي ريال مدريد برباعية مقابل لا شيء لمواصلة الضغط من أجل حسم مركز الوصافة وملاحقة الملكي على الصدارة.