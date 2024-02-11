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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا بعقلية لاعبيه بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

هوجو بروس يشيد بعقلية لاعبيه بعد الفوز الصعب على الكونغو الديمقراطية

وبعد أن انتهي اللقاء في الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين، انتصر البافانا بافانا بركلات الترجيح بستة أهداف مقابل خمسة.

وفي حديثه للصحفيين بعد الفوز بالمركز الثالث في نهائي أبيدجان، أثنى بروس على لاعبيه قائلًا إنهم أظهروا عقلية رائعة.

وقال: "قلت بعد مباراة نيجيريا إنني فخور بهذا الفريق، وأعتقد أن الناس اليوم يمكنهم رؤية سبب قولي إنني فخور بهذا الفريق ".

وأضاف "لم نكن منتعشين ولكن عندما ترى العقلية في تلك المجموعة، فهي مثيرة للإعجاب ".

واختتم خلال تصريحاته "الأولاد قاموا بعمل جيد للغاية. لقد أظهروا عقلية عظيمة ".

