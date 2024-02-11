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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 مباراة تجمع بين فريق ميلان ضد نظيره نابولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023/24.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها

ويستضيف مباراة ميلان ونابولي ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وتنطلق صافرة حكم أحداث المباراة التي تقام اليوم بين الفريقين في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر.

والتقى الفريقان 20 مرة، فاز ميلان في 5 مرات وفاز نابولي في 8 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، حيث خاض 23 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

كما يحتل فريق نابولي المركز الثامن برصيد 35 نقطة، حيث لعب 22 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 7 مباريات.

وتنقل أحداث المباراة بين الفريقين عبر شاشة القنوات الناقلة في الوطن العربي فضائيا على قناة AD Sports Premium.