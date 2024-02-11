جارية الآن نهائي كأس الأمم الإفريقيةCôte D'Ivoire VS Nigerian ..بث مباشر مجانًا وبدون اشتراك مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلاشوت (0 - 0)

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أحمد جودة - القاهرة - نهائي كأس الأمم الإفريقية.. كل ما تريد معرفته عن موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة وحكم ومعلق اللقاء وتاريخ مواجهات المنتخبين

جارية الآن نهائي كأس الأمم Côte D'Ivoire VS Nigerian.. بث مباشر مجانًا ودون اشتراك مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلاشوت (0 - 0)

كأس الأمم الإفريقية، نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية، يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار مساء اليوم بمواجهة قوية تجمع بين منتخب نيجيريا وكوت ديفوار لحصد لقب الأميرة السمراء.

جارية الآن نهائي كأس الأمم الإفريقية.. بث مباشر مجانًا ودون اشتراك مباراة نيجيريا وكوت ديفوار يلاشوت (0 - 0)

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، وتنطلق أحداث مباراة نيجيريا وكوت ديفوار مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساء، والساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الحسن واتارا"، فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.. ماهى القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية؟

نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة بين منتخب نيجيريا وكوت ديفوار حصريًا عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية، وسيتم بث المباراة مباشر عبر قناة beIN SPORTS AFCON 1 المشفرة.

كما يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر النايل سات من خلال القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة المجانية والتي يكون ترددها كالآتي:-

تردد القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11680.

معدل الترميز:- 27500.

الاستقطاب:- عمودي.

ويمكن مشاهدة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بث مباشر من خلال منصة «TOD» عبر شبكة الإنترنت.

نهائي كأس الأمم الإفريقية.. من هو معلق وحكم مباراة نيجيريا وكوت ديفوار؟

نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن إسناد مهمة إدارة المباراة النهائية إلى الحكم الموريتاني دحان بيدا، لإدارة المباراة بين منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، ويعاونه جيرسون وديانا، وديانا شيكوتيشا، والمغربية بشرى كربوبي، ويتواجد المصري محمود عاشور كحكم لتقنية «var»، ويعاونه ريفيرت ماريا.

كأس الأمم الإفريقية، من هو معلق مباراة نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار، وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن إسناد مهمة التعليق على مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار إلى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.



نهائي كأس الأمم الإفريقية.. إلى طريق النهائي

نهائي كأس الأمم الإفريقية، بث مباشر مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، بث مباشر نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتعد هذه المواجهة هي الثانية التي تجمع بين المنتخبين في هذه النسخة بعد أن تواجه المنتخبين خلال مرحلة المجموعات، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي، حيث نجح وقتها منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز، بهدف نظيف، سجله المدافع وليام تروست إيكونج، من ركلة جزاء، وصعد المنتخب النيجيري كوصيف للمجموعة الأولى، كما صعد المنتخب الإيفواري كأفضل ثالث من نفس المجموعة.

طريق نيجيريا للنهائي

وتمكن المنتخب النيجيري في الوصول إلى النهائي بعد أن خاض 6 لقاءات وجاءت نتائجهم كالآتي:-

دور المجموعات

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية: 1-1.

نيجيريا ضد كوت ديفوار: 1- 0.

نيجريا ضد غينيا بيساو: 1- 0.

دور الـ16

نيجيريا ضد الكاميرون: 2-0.

ربع النهائي

نيجيريا ضد أنغولا: 1- 0.

نصف النهائي

ووصل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية للمرة الثامنة فى تاريخه بعد فوزه على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2 في مباراة نصف النهائي بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ويسعي المنتخب النيجيري الليلة في الحصول على اللقب ال 4 في تاريخه بعد أن فازت نيجيريا باللقب في 3 نسخ سابقة كان آخرها في عام 2013.

طريق كوت ديفوار لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

ونجح منتخب كوت ديفوار صاحب الأرضية في الصعود إلى النهائي بمعجزة بعد أن كان قاب قوسين أودني من الخروج من دوري المجموعات، وصعد كآخر ثالث من ضمن أفضل ثوالث في البطولة بعد انتصار المنتخب المغربي على نظيره الزامبي ليلعب الحظ مع أصحاب الأرض حيث كانت نتائج المنتخب في البطولة كالآتي:-

دور المجموعات

كوت ديفوار 2/ 0 غينيا بيساو.

كوت ديفوار 0/ 1 نيجيريا.

كوت ديفوار 0 / 4 غينيا الاستوائية

ثمن النهائي

كوت ديفوار 1/ 1 السنغال وانتهت بفوز كوت ديفوار بنتيجة 5/ 4 بركلات الترجيح

ربع النهائي

كوت ديفوار 2/ 1 مالى

نصف النهائي

وتأهل منتخب كوت ديفوار للمباراة النهائية لأمم إفريقيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية فى نصف النهائي بهدف نظيف، ويدخل منتخب كوت ديفوار مباراة نيجيريا اليوم من أجل الانتصار وكتابة التاريخ وتحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخ الأفيال والأولى منذ عام 2015، والأولى لصاحب الأرض بعد أن كان أخر تتويج لأصحاب الأرض كان من نصيب المنتخب المصري في عام 2006.

نهائي كأس الأمم الإفريقية.. تاريخ مواجهات نيجيريا وكوت ديفوار

وتواجه المنتخبين قبل مباراة اليوم في 15 مباراة، نجح خلالهم المنتخب النيجيري في الفوز ب 6 لقاءات، فيما انتصر كوت ديفوار في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بين المنتخبين، وسجل المنتخب النيجيري 21 هدف في شباك ساحل العاج، واستقبل 13 هدف من منتخب كوت ديفوار.



نهائي كأس الأمم الإفريقية.. تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام كوت ديفوار

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي والمدير الفني الحالي لمنتخب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو اللقاء أمام كوت ديفوار مساء اليوم الأحد بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى:- ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع:- كالفن باسي- وويليام إيكونج - وسيمي أجاي.

خط الوسط:- أولا آينا - وأليكس أيوبي - وفرانك أونيكا - وبرايت أوساي.

خط الهجوم:- موسيس سيمون - وفيكتور موسيس - وأديمولا لوكمان.

نهائي كأس الأمم الإفريقية.. تشكيل منتخب منتخب كوت ديفوار المتوقع أمام نيجيريا اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإيفواري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى:- يحيى فوفانا.

خط الدفاع:- زيلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط:- فرانك كيسيه - جان سيري - سيكو فوفانا.

خط الهجوم:- ماكسي جراديل - سيباستيان هالير - سيمون أدينجرا.



نهائي كأس الأمم الإفريقية.. من هم ضيوف ونجوم حفل الختام؟

ومن المقرر أن يحضر المباراة النهائية الرئيس النيجيري بولا تينوبو، والرئيس الإيفواري، وعدد من نجوم وأساطير الكورة الأفريقية على رأسهم الكابتن حسام حسن، والحاج ضيوف، والنيجيري أبو كاشو، وغيرهم من النجوم والأساطير الإفريقية.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد نجح أمس في الحصول على المدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الانتصار على منتخب الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.