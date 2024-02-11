نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند أم مبابي؟.. ريال مدريد يستعد لحسم صفقة كبرى في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لحسم صفقة كبرى من أجل دعم صفوف “الميرينجي” خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يخطط لعقد صفقة كبرى في الصيف

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقريرٍ لها اليوم الأحد، أن ريال مدريد أصبح في وضع يسمح له بحسم صفقة كبرى في الصيف، وتم الرد على العديد من الوكلاء الذين يقدمون عروضهم للنادي بأن الميزانية المالية متاحة ولكنها ستذهب لصفقة كبيرة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن نية ريال مدريد تتجه نحو الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أو النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وأوضحت أن حجم هذه الصفقة سيؤثر بشكل مباشر على بقية التعزيزات التي يعتزم النادي المدريدي عقدها في الصيف، بدايةً من ألفونسو ديفيز ويان كوتو ونهايةً بقلب دفاع مثل ليني يورو، بالرغم من أن الأمر يعتمد على مجريات ما تبقى من الموسم.

وأضافت أنه سيتوجب على مبابي أو هالاند، التخلي عن مبالغ كبيرة من المال للقيام بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد.

ولا زال اسم الفرنسي مبابي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، رغم أن إدارة باريس سان جيرمان متمسكة ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق العاصمي.