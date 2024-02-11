نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصدم جماهيره بشأن إصابة بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، تشخيص إصابة لاعبه جود بيلينجهام وذلك قبل مواجهة لايبزيج الألماني المرتقبة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعرض جود بيلينجهام، للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد مع جيرونا أمس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وأشار نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، اليوم، إلى أن جود الفحوصات الطبية أظهرت إصابة جود بيلينجهام بإلتواء شديد في كاحله الأيسر.

وكان بيلينجهام قد سجل ثنائية رائعة في فوز ريال مدريد على جيرونا 4-0، أمس، ليواصل الملكي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويغيب بيلينجهام عن مباراة ريال مدريد المرتقبة أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.