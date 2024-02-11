نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجأة من حسام حسن لـ شيكابالا وهوجو بروس يشيد بعقلية لاعبي جنوب إفريقيا ومدافع نيجيريا على رادار الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 11-2-2024 في السطور التالية:

هوجو بروس يشيد بعقلية لاعبيه بعد الفوز الصعب على الكونغو الديمقراطية

أشاد هوغو بروس مدرب جنوب إفريقيا بعقلية لاعبيه بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وبعد أن انتهي اللقاء في الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين، انتصر البافانا بافانا بركلات الترجيح بستة أهداف مقابل خمسة.

وفي حديثه للصحفيين بعد الفوز بالمركز الثالث في نهائي أبيدجان، أثنى بروس على لاعبيه قائلًا إنهم أظهروا عقلية رائعة.

وقال: "قلت بعد مباراة نيجيريا إنني فخور بهذا الفريق، وأعتقد أن الناس اليوم يمكنهم رؤية سبب قولي إنني فخور بهذا الفريق ".

وأضاف "لم نكن منتعشين ولكن عندما ترى العقلية في تلك المجموعة، فهي مثيرة للإعجاب ".

واختتم خلال تصريحاته "الأولاد قاموا بعمل جيد للغاية. لقد أظهروا عقلية عظيمة".

مدافع نيجيريا على رادار الدوري السعودي

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، لفت قلب دفاع المنتخب النيجيري ويليام تروست-إيكونج انتباه أندية دوري المحترفين السعودي بعد مشواره الرائع في كأس الأمم الأفريقية 2023.

قدم المدافع أداءً رائعًا مع نيجيريا، حيث لعب دور مميز في تشكيلة خوسيه بيسيرو 3-4-3، وشارك أساسيًا في جميع المباريات باستثناء مباراة واحدة حتى الآن.

كما سجل هدفين من ركلة جزاء في المسابقة، مما وضعه في المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الفريق، ولم يتفوق عليه سوى أديمولا لوكمان.

كما كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جزءًا من الفريق النيجيري الذي فاز بالميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية 2019 وسيسعى إلى وضع يديه على الكأس عندما يواجه ساحل العاج في نهائي نسخة هذا العام يوم الأحد.

ويلعب إيكونج حاليًا مع باوك سالونيكي، بعد أن انتقل إلى النادي الصيف الماضي، وشارك في 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ساهم اللاعب الدولي النيجيري أيضًا في نجاح الفريق اليوناني هذا الموسم، حيث يتربع على صدارة الدوري اليوناني الممتاز وتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمرات الأوروبي.

إيمرس فاي: بيسيرو فاجئنا في دور المجموعات

اعترف إيمرس فاي، مدرب ساحل العاج المؤقت، بأن التغيير الذي طرأ على تشكيل خوسيه بيسيرو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى كان سببًا رئيسيًا في تفوق النسور السوبر على الفريق.

وحصل المنتخب النيجيري على النقاط الثلاث بفضل هدف الفوز الذي أحرزه تريست ايكونج في الدقيقة 55، حيث سجل من ركلة جزاء بعد تعرض فيكتور أوسيمين لخطأ في منطقة الجزاء.

كما يعد التشكيل المفضل لدى بيسيرو هو 4-4-2 وأحد هجائنه هو 4-2-4 لكن البرتغالي دخل المواجهة بطريقة 3-4-3 ضد الأفيال، وهو التشكيل الذي اختبره في مباراة ودية ضد غينيا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

بحثًا عن حل للأزمة الدفاعية التي يعاني منها فريق سوبر إيجلز، اختار بيسيرو اللعب بخمسة مدافعين عندما يكون الفريق خارج الكرة مع تراجع الظهيرين زيدو سانوسي وأولا آينا إلى الدفاع ليشكلا خمسة لاعبين في خط الدفاع.

مفاجأة من حسام حسن لـ شيكابالا

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن فرص الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا، من الانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا له خلها للبرتغالي روي فيتوريا.

وأكد خالد الغندور في تصريحات مع سيف زاهر عبر أون تايم سبورتس:" شيكابالا وحسام حسن بينهم كيميا واحدة ومن الممكن أن ينضم إلى معسكر منتخب مصر في أحد المباريات".

وتابع:" حسام حسن ليس من دوره صناعة جيل ولكن دوره هو الصعود إلى كأس العالم وبعد ذلك يتم العمل على بناء فريق قوي من جديد ولدينا مباراتين أمام بوركينا فاسو في خلال الشهرين القادمين سيحددوا موقفك من الصعود ".

وواصل:" في حالة انضمام شيكابالا أو عبد الله السعيد من جديد للمنتخب وسيكون لهو دور بارز، حتى لو شارك ربع ساعه بديلا لصلاح مثل مصطفى فتحي".

وأختتم:" كوبر لم يختار شيكابالا نهائيا، حتى آخر مباراة بالبطولة أمام غانا، وسجل هدف التعادل في المباراة".

