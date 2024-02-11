انت الأن تتابع خبر باير ليفركوزن يتغلب على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغلب باير ليفركوزن على ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب بنتيجة 3 - صفر ، السبت في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.



سجل يوسيب ستانيسيتش وأليخاندرو غريمالدو وجيريمي فريمبونغ أهداف المباراة في الدقائق 18 و50 و95.



رفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة ليبتعد بالصدارة ويبقى سجله خاليا من الهزائم.



أما بايرن ميونخ فتلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.



وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز يونيون برلين على فولفسبورغ 1 - صفر، وهايدنهايم على فيردر بريمن 1-2 بينما تعادل لايبزيغ مع أوغسبورغ 2 - 2، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتات صفر - صفر .