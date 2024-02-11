انت الأن تتابع خبر إشادة واسعة بأداء منتخب النشامى خلال بطولة آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أوساط بطولة آسيا إشادة واسعة وكبيرة بأداء المنتخب الوطني ولاعبيه وما قدموه من أداء متميز في المباريات التي خاضوها خلال البطولة سواء في الدور الأول أو خلال المباريات الإقصائية.

وسجلت البطولة رقما قياسيا للمنتخب الوطني الذي خاض 7 مباريات في بطولة مجمعة، وهو أكبر عدد من المباريات يخوضها المنتخب الوطني في مثل هذه البطولات ليرفع ذلك من شأن الكرة الأردنية.

وحل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس في قطر.

وخسر المنتخب الوطني المباراة النهائية أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3، ليحل في المركز الثاني في بطولة كأس آسيا خلف المنتخب القطري في إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية.

ويعود المنتخب الوطني إلى عمان يوم غد الاثنين قادما من قطر التي استضافت البطولة.

وأكد الإعلامي العماني محمد الكعبي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المنتخب الأردني كان مفاجأة البطولة بوصوله إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وأضاف، لم يكن احد يتوقع أن يظهر المنتخب الأردني بهذا التميز في البطولة، ولكن النشامى تألقوا واثبتوا علو كعبهم، مؤكدا أن المنتخب الأردني قادر على بلوغ مونديال 2026.

وخصصت وسائل الإعلام العربية والآسيوية مساحات كبيرة للحديث عن انجاز منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا، معتبرة أن هذا المنتخب كان الحصان الأسود في البطولة.

واعتبر الإعلام العربي والآسيوي أن تلقي لاعبي المنتخب الوطني الكثير من عروض الاحتراف الخارجية ما هو إلا دليل على تألق النشامى في البطولة، مؤكدا أن الكرة الأردنية سيكون لها شأن كبير في البطولات المقبلة .