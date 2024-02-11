عاجل| مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك.. لماذا؟

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر مصطفى فتحي نجم بيراميدز، في مران فريقه السابق الزمالك، اليوم الأحد، ليثير التساؤلات حول سبب زيارته.

مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك

حرص مصطفى فتحي، على تحية زملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

وتواجد مصطفى فتحي، لتحية زملائه السابقين على هامش مران الزمالك الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد فريق الزمالك، لملاقاة الإسماعيلي يوم الإثنين 19 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق بيراميدز، مباراته القادمة أمام زد يوم الأربعاء 12 فبراير، في إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.