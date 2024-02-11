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أحمد جودة - القاهرة - انتقد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، تعديل موعد مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 12 ببطولة الدوري لتقام في السابعة بدلًا من الرابعة عصر يوم الخميس.

الإسماعيلي ينتقد تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وقال أبو جريشة في تصريحات إذاعية: أتمنى أن يكون هناك نظام في مسابقة الدوري ومواعيد المباريات، ولا يصح أن يتم تعديل موعد مباراة في بطولة الدوري قبل موعدها بـ 3 أو 4 أيام، يجب أن تكون هناك استمرارية ونظام في العمل.

وأضاف: تعديل موعد المباراة يتسبب في تغيير طريقة استعداد المدير الفني للمباراة الذي يجهز لاعبيه على اللعب في موعد اللقاء، أطالب باستقرار مواعيد جدول مباريات المسابقة.

واختتم: نادي الإسماعيلي أبرم صفقات تجمع بين عنصري الشباب والخبرة خلال انتقالات يناير، وكان هناك لاعبين آخرين اتفقنا معهم ولكن تأخير فتح القيد للنادي تسبب في انضماهم لأندية أخرى قبل غلق باب القيد.

