نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كوت ديفوار، منافسه منتخب نيجيريا، اليوم الأحد 11 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

وكان منتخب نيجيريا قد انتصر في دور النصف نهائي على حساب منتخب جنوب إفريقيا عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل نيجيريا المتوقع

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.